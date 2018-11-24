Верят ли украинцы в то, что оккупированный Крым вернется: исследование
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по социологическим исследованиям, почти половина украинцев верит, что Крым вернется. "Крым. Реалии" провели собственное расследование. Оказалось, что большинство людей уверены, что да, однако в некоторых городах считают, что Путин полуостров не отдаст. А сами крымчане в возвращение Крыма Украине не верят.
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Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 Канал
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