Верят ли украинцы в то, что оккупированный Крым вернется: исследование

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по социологическим исследованиям, почти половина украинцев верит, что Крым вернется. "Крым. Реалии" провели собственное расследование. Оказалось, что большинство людей уверены, что да, однако в некоторых городах считают, что Путин полуостров не отдаст. А сами крымчане в возвращение Крыма Украине не верят.

Также в выпуске: Массовое задержание свидетелей Иеговы в оккупированном Крыму: за что их преследуют. Как "черные береты" подготовили вторжение российских войск в Крым 2014 года. Сенцов чувствует себя уже лучше, капельницу ему уже не ставят. В оккупированном Крыму вышел фильм "Крымский мост", но лента оказалась провальной. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.