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      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Верят ли украинцы в то, что оккупированный Крым вернется: исследование

      Крым.Реалии 175 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – по социологическим исследованиям, почти половина украинцев верит, что Крым вернется. "Крым. Реалии" провели собственное расследование. Оказалось, что большинство людей уверены, что да, однако в некоторых городах считают, что Путин полуостров не отдаст. А сами крымчане в возвращение Крыма Украине не верят.

      Также в выпуске:

      Массовое задержание свидетелей Иеговы в оккупированном Крыму: за что их преследуют.

      Как "черные береты" подготовили вторжение российских войск в Крым 2014 года.

      Сенцов чувствует себя уже лучше, капельницу ему уже не ставят.

      В оккупированном Крыму вышел фильм "Крымский мост", но лента оказалась провальной.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Олег Сенцов Крымский мост Крым.Реалии
      Источник: 24 Канал
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