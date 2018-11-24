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      Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи вірять українці в те, що окупований Крим повернеться: дослідження

      Крим.Реалії 191 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – за соціологічними дослідженнями, майже половина українців вірить, що Крим повернеться до України. "Крим. Реалії" провели власне розслідування. Виявилося, що більшість людей впевнені, що так, проте в деяких містах вважають, що Путін півострів не віддасть. А самі кримчани у повернення Криму Україні не вірять.

      Також у випуску:

      Масове затримання свідків Єгови в окупованому Криму: за що їх переслідують.

      Як "чорні берети" підготували вторгнення російських військ у Крим 2014 року.

      Сенцов почувається вже краще, крапельницю йому вже не ставлять.

      В окупованому Криму вийшов фільм "Кримський міст", але стрічка виявилася провальною.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Кримський міст Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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