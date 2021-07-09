Минувшим вечером Верка Сердючка зажигала настроение поклонников под такие известные хиты, как "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали" и многие другие. Эффектное шоу, головные уборы для фанатов в виде обруча с бумажными звездами, громкая музыка и невероятная энергия Сердючки передалась всем меломанам.
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Впрочем, Сердючка в конце шоу призналась, что плохо себя чувствовала на протяжении всего выступления, поэтому извинилась перед фанатами, если что-то было не так. Несмотря на это, фанаты Сердючки были в восторге от шоу на четвертый день фестиваля:
- "Лучшее выступление";
- "Музыка, которая не умрет никогда!";
- "Оставьте Верку хедлайнером навсегда";
- "Божечки, который каааайф!!! Слышу ваши вибрации аж в Днепре";
- "Все будет хорошо завтра, а сегодня было харашо!";
- "Шоу, атмосфера, юмор, всеми любимые хиты – это нечто!!! Сердючка – one love";
- "Мы все этого ждали, мы об этом мечтали. Мы также, как и ты, от любви погибали. Плакать не станем, телефоны отключаем. Мы сегодня гуляем, мы сегодня – фестиваль! Зажгли этот вечер вместе";
- "Как атмосферно";
- "Топище! Давайте ее хедом на каждый фестиваль!";
- "OMG. Сердючка – ты вчера всех порвала!!! Браво, прекрасно!"
Что известно о здоровье Андрея Данилко
- В феврале 2020-го артист жаловался на плохое самочувствие, следствием которого является набор веса. Однако раскрывать детали не стал.
- В апреле этого года музыкальный продюсер Юрий Никитин заявил, что Андрей Данилко имеет серьезные проблемы со здоровьем. Его подопечным якобы занимаются как украинские врачи, так и специалисты из Европы.
- Впоследствии представители Андрея Данилко опровергли слухи о болезни. Они заверили, что звезда имеет проблемы со сном и налаживает циркадные ритмы, а "все остальное – норм".
- В июне Андрей Данилко отдыхал в любимом санатории под Киевом.