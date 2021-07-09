Минулого вечора Вєрка Сердючка запалювала настрій шанувальників під такі відомі хіти, як "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали" та багато інших. Ефектне шоу, головні убори для фанатів у вигляді обруча з паперовими зірками, гучна музика та неймовірна енергія Сердючки передалась усім меломанам.
До слова Валерій Меладзе на Atlas Weekend: як пройшов виступ співака з країни-агресора та реакція мережі
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Втім, Сердючка наприкінці шоу зізналась, що погано себе почувала впродовж усього виступу, тому вибачилась перед фанатами, якщо щось було не так. Незважаючи на це, фанати Сердючки були в захваті від шоу на четвертий день фестивалю:
- "Найкращий виступ";
- "Музика, яка не помре ніколи!";
- "Залиште Вєрку хедлайнером назавжди";
- "Божечки, який каааайф!!! Чую ваші вібрації аж в Дніпрі";
- "Все буде добре завтра, а сьогодні було харашо!";
- "Шоу, атмосфера, гумор, всіма улюблені хіти – це щось!!! Сердючка – one love";
- "Ми всі це чекали, ми про це мріяли. Ми також, як і ти, від любові гинули. Плакати не станемо, телефони відключаємо. Ми сьогодні гуляємо, ми сьогодні – фестивалимо! Запалили цей вечір разом";
- "Як атмосферно";
- "Топіще! Давайте її хедом на кожен фестиваль!";
- "OMG. Сердючка – ти вчора всіх порвала!!! Браво, чудово!"
Що відомо про здоров'я Андрія Данилка
- У лютому 2020-го артист скаржився на погане самопочуття, наслідком якого є набір ваги. Однак розкривати деталі не став.
- У квітні цього року музичний продюсер Юрій Нікітін заявив, що Андрій Данилко має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його підопічним нібито опікуються як українські лікарі, так і фахівці з Європи.
- Згодом представники Андрія Данилка спростували чутки про хвороби. Вони запевнили, що зірка має проблеми зі сном і налагоджує циркадні ритми, а "все інше – норм".
- У червні Андрій Данилко відпочивав в улюбленому санаторії під Києвом.