Минулого вечора Вєрка Сердючка запалювала настрій шанувальників під такі відомі хіти, як "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали" та багато інших. Ефектне шоу, головні убори для фанатів у вигляді обруча з паперовими зірками, гучна музика та неймовірна енергія Сердючки передалась усім меломанам.

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Втім, Сердючка наприкінці шоу зізналась, що погано себе почувала впродовж усього виступу, тому вибачилась перед фанатами, якщо щось було не так. Незважаючи на це, фанати Сердючки були в захваті від шоу на четвертий день фестивалю:

"Найкращий виступ";

"Музика, яка не помре ніколи!";

"Залиште Вєрку хедлайнером назавжди";

"Божечки, який каааайф!!! Чую ваші вібрації аж в Дніпрі";

"Все буде добре завтра, а сьогодні було харашо!";

"Шоу, атмосфера, гумор, всіма улюблені хіти – це щось!!! Сердючка – one love";

"Ми всі це чекали, ми про це мріяли. Ми також, як і ти, від любові гинули. Плакати не станемо, телефони відключаємо. Ми сьогодні гуляємо, ми сьогодні – фестивалимо! Запалили цей вечір разом";

"Як атмосферно";

"Топіще! Давайте її хедом на кожен фестиваль!";

"OMG. Сердючка – ти вчора всіх порвала!!! Браво, чудово!"

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