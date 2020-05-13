Верланов против Кабмина: Окружной админсуд открыл производство по делу

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Сергея Верланова против Кабинета Министров и Государственной налоговой службы. Бывший глава налоговой собирается обжаловать свое увольнение с должности.

Сергій Верланов вважає, що рішення про його звільнення було незаконним. Про свій позов до Кабміну він повідомляв ще 7 травня.

Детальніше про це Верланов хоче оскаржити своє звільнення з податкової у суді

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Верланова. Підготовче судове засідання призначили на 19 червня. Про це інформує пресслужба суду.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження,

– мовиться у повідомленні.

В ОАСК також нагадують, що Верланов просить визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня 2020 року, яким його звільнили з посади голови Державної податкової служби України, та поновити на вказаній посаді.

Що відомо про звільнення Верланова? Рішення про звільнення Сергія Верланова з посади керівника Державної податкової служби уряд прийняв 24 квітня під час позачергового засідання. На цій посаді Верланов пробув майже рік. Ймовірно, його звільнення пов’язане із можливими корупційними діями посадовців у податковій. Цікаво, що 7 травня у помешканні Верланова пройшли обшуки. Співробітники СБУ проводили слідчі дії у його квартирі у справі про фінансування тероризму.