Верланов хочет обжаловать свое увольнение из налоговой в суде: детали

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал иск к Кабинету Министров. В нем он хочет обжаловать свое увольнение с должности.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Именно туда поступил иск Верланова.

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Среди требований иска – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля, которым был уволен Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности,

– говорится в сообщении суда.

Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконним. Про это он написал в своем телеграм-канале.

"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", – отметил он.

Обратите внимание! 7 мая Верланов сообщил, что в его квартиру с обыском пришли сотрудники СБУ. В Службе безопасности уже объяснили, что проводили следственные действия по делу о финансировании терроризма. Сам Верланов расценивает ситуацию как политическое давление.

Что известно об увольнении Верланов: