16:58
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ

      Верланов хочет обжаловать свое увольнение из налоговой в суде: детали

      - Читати новину українською
      Верланов хочет обжаловать свое увольнение с налоговой в суде
      Верланов обжалует увольнение в суде / Фото из соцсетей Сергея Верланова

      Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал иск к Кабинету Министров. В нем он хочет обжаловать свое увольнение с должности.

      Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Именно туда поступил иск Верланова.

      Актуально К Сергею Верланов наведались из СБУ: что известно об экс-главе налоговой

      Среди требований иска – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля, которым был уволен Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности,
      – говорится в сообщении суда.

      Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконним. Про это он написал в своем телеграм-канале.

      "Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", – отметил он.

      Обратите внимание! 7 мая Верланов сообщил, что в его квартиру с обыском пришли сотрудники СБУ. В Службе безопасности уже объяснили, что проводили следственные действия по делу о финансировании терроризма. Сам Верланов расценивает ситуацию как политическое давление.

      Что известно об увольнении Верланов:

      • Решение об увольнении Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы правительство приняло 24 апреля во время внеочередного заседания.
      • На этом посту Верланов пробыл почти год.
      • Вероятно, увольнение связано с возможными коррупционными действиями чиновников в налоговой.
      • Дело в том, что экс-министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, в результате чего госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева Государственная налоговая служба Сергей Верланов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      сегодня , 16:30 Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      Юрій Семенюк
      Россия не хочет: возможна ли перезагрузка переговоров по Донбассу
      сегодня , 15:51 Россия не хочет: возможна ли перезагрузка переговоров по Донбассу
      Інна Жолобович
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года