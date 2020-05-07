Верланов хочет обжаловать свое увольнение из налоговой в суде: детали
Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал иск к Кабинету Министров. В нем он хочет обжаловать свое увольнение с должности.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Именно туда поступил иск Верланова.
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Среди требований иска – признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля, которым был уволен Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности,
– говорится в сообщении суда.
Верланов считает, что решение о его увольнении было незаконним. Про это он написал в своем телеграм-канале.
"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности главы ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", – отметил он.
Обратите внимание! 7 мая Верланов сообщил, что в его квартиру с обыском пришли сотрудники СБУ. В Службе безопасности уже объяснили, что проводили следственные действия по делу о финансировании терроризма. Сам Верланов расценивает ситуацию как политическое давление.
Что известно об увольнении Верланов:
- Решение об увольнении Сергея Верланов с должности главы Государственной налоговой службы правительство приняло 24 апреля во время внеочередного заседания.
- На этом посту Верланов пробыл почти год.
- Вероятно, увольнение связано с возможными коррупционными действиями чиновников в налоговой.
- Дело в том, что экс-министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, в результате чего госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".