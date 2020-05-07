У бывшего главы Налоговой Верланова прошли обыски
В квартире, в которой проживает бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, прошли обыски.
Информацию об обысках в доме сообщил сам Верланов на своей странице в фейсбук.
Важно Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", – сообщил Верланов.
По какому делу проходили обыски в доме Верланова – пока неизвестно.
В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.
Возможные причины увольнения Верланова и расследования против него
- Недавно экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
- Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
- 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб. В этот же день Верланова и Нефедова уволили с должностей.
- Верланов считает, что причины его увольнения – сугубо политические. Вместе с тем министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу Налоговой. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывшего руководителя ведомства Сергея Верланова.