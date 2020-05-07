У бывшего главы Налоговой Верланова прошли обыски

В квартире, в которой проживает бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, прошли обыски.

Информацию об обысках в доме сообщил сам Верланов на своей странице в фейсбук.

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"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", – сообщил Верланов.

По какому делу проходили обыски в доме Верланова – пока неизвестно.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

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