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      У бывшего главы Налоговой Верланова прошли обыски

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      Обыски у Сергея Верланова
      Обыски у Сергея Верланова / фото пресс-службы Министерства финансов Украины

      В квартире, в которой проживает бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, прошли обыски.

      Информацию об обысках в доме сообщил сам Верланов на своей странице в фейсбук.

      Важно Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно

      "Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", – сообщил Верланов.

      По какому делу проходили обыски в доме Верланова – пока неизвестно.

      В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

      Возможные причины увольнения Верланова и расследования против него

      • Недавно экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
      • Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб. В этот же день Верланова и Нефедова уволили с должностей.
      • Верланов считает, что причины его увольнения – сугубо политические. Вместе с тем министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу Налоговой. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывшего руководителя ведомства Сергея Верланова.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Сергей Верланов
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