Есть основания для расследования деятельности Нефедова и Верланова, – Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу Налоговой и Гостаможни. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывших руководителей ведомств – Сергея Верланова и Максима Нефедова.

Министру известно о жалобах бизнесменов на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных. Об этом Сергей Марченко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить,

– добавил Марченко.

Что касается новых руководителей таможни и налоговой, то их правительство будет выбирать по упрощенной процедуре, сообщил Марченко. После окончания карантина проведут конкурсный отбор.

В ближайшее время мы назначим нового главу налоговой. Позже – таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов. После окончания карантина, как предусмотрено законодательством, будет конкурс с привлечением экспертов и общественности,

– объяснил министр.

Ранее Кабмин разрешил назначать главу ГПС и Гостаможслужбы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Сейчас обязанности главы налоговой службы временно исполняет Михаил Титарчук, таможни – Игорь Муратов.

Кратко об увольнении Верланова и Нефедова