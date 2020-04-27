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      Есть основания для расследования деятельности Нефедова и Верланова, – Марченко

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      Деятельность Нефедова и Верланова будут расследовать правохранители – 24 канал
      Сергей Марченко / Экономическая правда

      Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что от бизнеса поступали жалобы на работу Налоговой и Гостаможни. Это дает основания для правоохранительных органов расследовать деятельность бывших руководителей ведомств – Сергея Верланова и Максима Нефедова.

      Министру известно о жалобах бизнесменов на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных. Об этом Сергей Марченко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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      С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить,
      – добавил Марченко.

      Что касается новых руководителей таможни и налоговой, то их правительство будет выбирать по упрощенной процедуре, сообщил Марченко. После окончания карантина проведут конкурсный отбор.

      В ближайшее время мы назначим нового главу налоговой. Позже – таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов. После окончания карантина, как предусмотрено законодательством, будет конкурс с привлечением экспертов и общественности,
      – объяснил министр.

      Ранее Кабмин разрешил назначать главу ГПС и Гостаможслужбы путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Сейчас обязанности главы налоговой службы временно исполняет Михаил Титарчук, таможни – Игорь Муратов.

      Кратко об увольнении Верланова и Нефедова

      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
      • На внеочередном заседании Кабинета министров 24 апреля уволили главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
      • Вероятно, что отставку глав таможни и налоговой службы инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "скручиваний" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
      • Действующий министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение так: "Они потеряли доверие людей, и должны были уйти. Это – первый шаг к очистке фискальных органов государства".
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Расследования Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Сергей Марченко Министерство финансов Украины Сергей Верланов Максим Нефедов
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