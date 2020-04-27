Є підстави для розслідування діяльності Нефьодова і Верланова, – Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від бізнесу надходили скарги на роботу Податкової та Держмитниці. Це дає підстави для правоохоронних органів розслідувати діяльність колишніх керівників відомств – Сергія Верланова та Максима Нефьодова.
Міністру відомо про скарги бізнесменів на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ і безпідставне блокування податкових накладних. Про це Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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З таким підходом люди просто втрачають свій бізнес. І це замість того, щоб в такий складний період допомогти йому вижити,
– додав Марченко.
Щодо нових очільників митниці та податкової, то їх уряд обиратиме за спрощеною процедурою, повідомив Марченко. Після закінчення карантину проведуть конкурсний відбір.
Найближчим часом ми призначимо нового голову податкової. Пізніше – митниці. В умовах карантину діє тимчасово спрощена процедура відбору кандидатів. Після закінчення карантину, як передбачено законодавством, буде конкурс – з залученням експертів і громадськості,
– пояснив міністр.
Раніше Кабмін дозволив призначати голову ДПС і Держмитслужби шляхом укладання контракту про проходження державної служби. Наразі обов'язки голови податкової служби тимчасово виконує Михайло Тітарчук, митниці – Ігор Муратов.
Коротко про звільнення Верланова та Нефьодова
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
- На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
- Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".