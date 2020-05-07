В колишнього голови Податкової Верланова пройшли обшуки
У квартирі, в якій проживає колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов, відбулися обшуки.
Інформацію про обшуки в помешканні повідомив сам Верланов на своїй сторінці в фейсбук.
Важливо Сергія Верланова звільнили з податкової: що про нього відомо
"Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", – повідомив Верланов.
В якій справі проходили обшуки в помешканні Верланова – поки невідомо.
В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова, зазначивши, що вони проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, за яким проходять ще обшуки.
Можливі причини звільнення Верланова та розслідування проти нього
- Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.
- Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб. В цей же день Верланова та Нефьодова звільнили зі своїх посад.
- Верланов вважає, що причини його звільнення є суто політичні. Натомість міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що від бізнесу надходили скарги на роботу Податкової. Це дає підстави для правоохоронних органів розслідувати діяльність колишнього керівника відомства Сергія Верланова.