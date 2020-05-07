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      В колишнього голови Податкової Верланова пройшли обшуки

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      Обшуки в Сергія Верланова
      Обшуки в Сергія Верланова / фото прес-служби Міністерства фінансів України

      У квартирі, в якій проживає колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов, відбулися обшуки.

      Інформацію про обшуки в помешканні повідомив сам Верланов на своїй сторінці в фейсбук.

      Важливо Сергія Верланова звільнили з податкової: що про нього відомо

      "Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", – повідомив Верланов.

      В якій справі проходили обшуки в помешканні Верланова – поки невідомо.

      В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова, зазначивши, що вони проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, за яким проходять ще обшуки.

      Можливі причини звільнення Верланова та розслідування проти нього

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Сергій Верланов
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