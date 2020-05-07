В колишнього голови Податкової Верланова пройшли обшуки

У квартирі, в якій проживає колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов, відбулися обшуки.

Інформацію про обшуки в помешканні повідомив сам Верланов на своїй сторінці в фейсбук.

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"Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", – повідомив Верланов.

В якій справі проходили обшуки в помешканні Верланова – поки невідомо.

В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій у Верланова, зазначивши, що вони проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, за яким проходять ще обшуки.

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