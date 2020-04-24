Це суто політичне рішення, – Верланов прокоментував своє звільнення

Ексочільник податкової Сергій Верланов вважає, що рішення про його звільнення є політичним. Зауважимо, що Верланова звільнили рішенням уряду на позачерговому засіданні Кабміну 24 квітня.

Рішення про своє звільнення, а також відсторонення ексочільника митниці Нефьодова Верланов назвав зміною курсу. Про це ексголова Державної податкової служби повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

Він додав, що ці рішення не мають підстав щодо ефективності, адже податкова вперше за 8 років у 2019 році виконала план.

Я вважаю, що це, перш за все, є зміною курсу. Рішення достатньо політичні. Абсолютно немає дискусії, яку ми бачили рік тому. Я думаю, все це не подобається нашим опонентом. Склалася ситуація, в якій вирішили нас звільнити,

– заявив Верланов.

Ексголова Державної податкової служби зазначив, що за останні 2 місяці у Мінфіні не провели жодної наради з ліквідності. Це нарада, на якій обговорюють доходи й видатки.

По-перше, ми не розуміли, куди рухається країна. По-друге, не акцентується увага на реформах податкової та митної служб,

– наголосив Верланов.

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