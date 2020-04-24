Это чисто политическое решение, – Верланов прокомментировал свое увольнение

Экс-глава налоговой Сергей Верланов считает, что решение о его увольнение является политическим. Заметим, что Верланова уволили решением правительства на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля.

Решение о своем увольнении, а также отстранения Экс-главы таможни Нефедова Верланов назвал изменением курса. Об этом экс-глава Государственной налоговой службы сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Он добавил, что эти решения не имеют оснований по эффективности, ведь налоговая впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план.

Я считаю, что это, прежде всего, изменением курса. Решения достаточно политические. Абсолютно нет дискуссии, которую мы видели год назад. Я думаю, все это не нравится нашим оппонентом. Сложилась ситуация, в которой решили нас освободить,

– заявил Верланов.

Экс-глава Государственной налоговой службы отметил, что за последние 2 месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности. Это совещание, на котором обсуждают доходы и расходы.

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Во-первых, мы не понимали, куда движется страна. Во-вторых, не акцентируется внимание на реформах налоговой и таможенной служб,

– подчеркнул Верланов.

Он сказал, что в его команде не было "никаких схем".

Источник политического решения – это Кабинет Министров Украины. Ведь сегодня министр финансов, не провел никаких консультаций со мной. Чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого не сделали. Кабмин принял решение и я считаю его политическим, поскольку в его основу не положены факты,

– подытожил экс-глава налоговой.

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