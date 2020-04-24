Это чисто политическое решение, – Верланов прокомментировал свое увольнение
Экс-глава налоговой Сергей Верланов считает, что решение о его увольнение является политическим. Заметим, что Верланова уволили решением правительства на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля.
Решение о своем увольнении, а также отстранения Экс-главы таможни Нефедова Верланов назвал изменением курса. Об этом экс-глава Государственной налоговой службы сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей
Он добавил, что эти решения не имеют оснований по эффективности, ведь налоговая впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план.
Я считаю, что это, прежде всего, изменением курса. Решения достаточно политические. Абсолютно нет дискуссии, которую мы видели год назад. Я думаю, все это не нравится нашим оппонентом. Сложилась ситуация, в которой решили нас освободить,
– заявил Верланов.
Экс-глава Государственной налоговой службы отметил, что за последние 2 месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности. Это совещание, на котором обсуждают доходы и расходы.
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Во-первых, мы не понимали, куда движется страна. Во-вторых, не акцентируется внимание на реформах налоговой и таможенной служб,
– подчеркнул Верланов.
Он сказал, что в его команде не было "никаких схем".
Источник политического решения – это Кабинет Министров Украины. Ведь сегодня министр финансов, не провел никаких консультаций со мной. Чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого не сделали. Кабмин принял решение и я считаю его политическим, поскольку в его основу не положены факты,
– подытожил экс-глава налоговой.
Возможные причины увольнения Верланова и Нефедова
- Недавно эксминистр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
- Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефьодову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
- 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.