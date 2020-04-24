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      Это чисто политическое решение, – Верланов прокомментировал свое увольнение

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      Верланов прокомментировал свое увольнение
      Верланов прокомментировал свое увольнение / Украинские новости

      Экс-глава налоговой Сергей Верланов считает, что решение о его увольнение является политическим. Заметим, что Верланова уволили решением правительства на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля.

      Решение о своем увольнении, а также отстранения Экс-главы таможни Нефедова Верланов назвал изменением курса. Об этом экс-глава Государственной налоговой службы сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей

      Он добавил, что эти решения не имеют оснований по эффективности, ведь налоговая впервые за 8 лет в 2019 году выполнила план.

      Я считаю, что это, прежде всего, изменением курса. Решения достаточно политические. Абсолютно нет дискуссии, которую мы видели год назад. Я думаю, все это не нравится нашим оппонентом. Сложилась ситуация, в которой решили нас освободить,
      – заявил Верланов.

      Экс-глава Государственной налоговой службы отметил, что за последние 2 месяца в Минфине не провели ни одного совещания по ликвидности. Это совещание, на котором обсуждают доходы и расходы.

      Биография Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно

      Во-первых, мы не понимали, куда движется страна. Во-вторых, не акцентируется внимание на реформах налоговой и таможенной служб,
      – подчеркнул Верланов.

      Он сказал, что в его команде не было "никаких схем".

      Источник политического решения – это Кабинет Министров Украины. Ведь сегодня министр финансов, не провел никаких консультаций со мной. Чисто по-человечески надо было поговорить с нами. Этого не сделали. Кабмин принял решение и я считаю его политическим, поскольку в его основу не положены факты,
      – подытожил экс-глава налоговой.

      Возможные причины увольнения Верланова и Нефедова

      • Недавно эксминистр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
      • Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефьодову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была за "скручивания" НДС, от которых, госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Государственная налоговая служба Сергей Верланов Кабинет Министров Украины Новости Украины
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