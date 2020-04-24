Коррупция в государственных органах: Рада создала ВСК, чтобы проверить заявления Уманского

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Такое решение поддержали 324 народных избранника. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

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Причиной создания комиссии стал общественный резонанс после интервью экс-министр финансов Игоря Уманского. Он рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

На официальном сайте Верховной Рады опубликовали проект соответствующего постановления.

Напомним, что Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам эксминистр финансов, такая инициатива была из-за "закручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно ".



Сергей Верланов, Максим Нефедов, Игорь Уманский / Коллаж 24 канала

Что известно об Игоре Уманском?

Он занимал должность министра финансов Украины с 4 марта по 30 марта 2020 года, и это самое короткое пребывание на этой должности во времена независимой Украины.



Это не первый его опыт работы в Минфине. Во втором правительстве Юлии Тимошенко он в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах был первым заместителем министров финансов Александр Шлапак и Натальи Яресько.

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