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      Коррупция в государственных органах: Рада создала ВСК, чтобы проверить заявления Уманского

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      Совет создали ВСК, которая будет расследовать коррупцию в государственных органах
      Совет создали ВСК, которая будет расследовать коррупцию в государственных органах / slovoidilo.ua/

      Во время внеочередного заседания Верховной Рады 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

      Такое решение поддержали 324 народных избранника. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

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      Причиной создания комиссии стал общественный резонанс после интервью экс-министр финансов Игоря Уманского. Он рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

      На официальном сайте Верховной Рады опубликовали проект соответствующего постановления.

      Напомним, что Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам эксминистр финансов, такая инициатива была из-за "закручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно ".

      Сергій Верланов Максим Нефьодов Ігор Уманський
      Сергей Верланов, Максим Нефедов, Игорь Уманский / Коллаж 24 канала

      Что известно об Игоре Уманском?

      • Он занимал должность министра финансов Украины с 4 марта по 30 марта 2020 года, и это самое короткое пребывание на этой должности во времена независимой Украины.
         
      • Это не первый его опыт работы в Минфине. Во втором правительстве Юлии Тимошенко он в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах был первым заместителем министров финансов Александр Шлапак и Натальи Яресько.

      Все, что известно про Игоря Уманского – читайте здесь.

      Смотрите видео 24 канала: Рада собралась на внеочередное заседание

       

      Автор: Анна Калюжная, Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Сергей Верланов Максим Нефедов Игорь Уманский Коррупция Верховная Рада
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