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      Рада отменила для водителей штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

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      Рада скасувала штрафні бали для водіїв / Автоцентр

      Верховная Рада на своем заседании приняла закон, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

      Депутати проголосували за законопроєкт №2809, що скасовує стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За нього проголосували 301 народний депутат, пише 24 канал.

      До слова За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону

      Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.

      Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      Як було до цього 

      Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалося 150 балів.

      У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Авто Новости политики
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