Рада отменила для водителей штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
Верховная Рада на своем заседании приняла закон, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
Депутати проголосували за законопроєкт №2809, що скасовує стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За нього проголосували 301 народний депутат, пише 24 канал.
До слова За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону
Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як було до цього
Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалося 150 балів.
У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею
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