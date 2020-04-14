За похищение какого авто – заключение, а за какое только штраф: изменения в закон

По данным Интерпола, каждые 10-20 секунд в мире угоняют авто. Это примерно 3 миллиона машин в год. В Украине находят лишь треть украденных автомобилей. На днях в ВРУ внесен проект закона, которым предлагают изменить наказание за угон транспорта.

Что именно предлагают изменить в законодательстве и насколько эти новации действенные – журналистка 24 канала узнавала у адвоката, кандидата юридических наук Дениса Головина.

Наказание для воров

Совокупно мировой рынок продаж угнанных авто ежегодно достигает около 15-20 миллиардов долларов. В Украине последние годы ситуация с угонами авто только ухудшается. Среди основных причин этого называют отсутствие подземных паркингов в новостройках и высокую стоимость парковки, из-за чего люди вынуждены оставлять авто в любом месте. Государственная система видеонаблюдения развивается очень медленно.

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На днях в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3301, которым предусматривают изменить наказание за угон авто.

Проектом хотят изменить несколько статей Уголовного кодекса. В частности, речь идет о статье 289 (незаконное завладение транспортным средством), 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). А также статье 250 (проведение негласного следственного (розыскного) действия до вынесения постановления следственного судьи) Уголовного процессуального кодекса.



Украл дорогое авто – иди в тюрьму / Фото 24 канала

Сейчас статья "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса учитывает реально понесенные убытки от преступления.

Когда мы говорим о реальных убытках, следует обратиться к разъяснению Верховного Суда Украины, где указано, что такими убытками являются потери человека из-за уничтожения или повреждения вещи, а также расходы, которые он должен понести, чтобы ее восстановить,

– объясняет Денис Головин.

Согласно Уголовному кодексу, заключение грозит похитителям, если они украли авто или повредили его настолько, что это оценивается на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (105 100–262 750 гривен) или на сумму свыше 250 таких минимумов (262 750 гривен).

Напомним, что необлагаемый минимум доходов граждан в 2020 году составляет 1051 гривен.

Изменения в закон

Народные депутаты считают, что такой подход не соответствует ни общественной опасности виновного, ни общему подходу к уголовной ответственности за другие преступления, когда их квалифицируют как корыстные (кража, грабеж, разбой и т.д.).

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Таким образом парламентарии предлагают изменить статью 289.

Депутаты хотят изменить меру наказания за похищенное авто. То есть если машина стоит меньше 105 100 гривен, то в качестве альтернативы возможно наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы. А если больше – только лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой (как дополнительный вид наказания),

– разъясняет адвокат Головин.

Интересной, по мнению адвоката, является изменение статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности судом человека, который впервые угнал авто. Правда, эта статья может применяться только, если похититель добровольно заявил о преступлении правоохранителям и вернул транспорт владельцу и полностью возместил причиненный ущерб. Однако эта норма не применяется, если вор незаконно завладел транспортом, применяя насилие к потерпевшему или угрожая применением такого насилия.



У адвоката есть вопросы о целесообразности определенных законодательных изменений / фото Дениса Головина

Таким образом, Денис Головин считает, что можно говорить о дискриминации по признаку стоимости транспортного средства, то есть по имущественному положению потерпевшего, если это Toyota – только в тюрьму, а за "Жигули" разрешить только штраф накладывать.

Согласно статье 24 Конституции Украины не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, этническому и социальному происхождению, имущественному состоянию, местожительству, по языковым или другим признакам,

– отмечает Денис Головин.

Усиление наказания

Одновременно проектом закона предлагается изменить статью – уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства Украины. Предлагают наказывать за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектация или переоборудование таких транспортных средств.

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То есть, перечень действий, за которые ворам будет грозить уголовное наказание, расширили настоящей статьей. Также депутаты хотят изменить санкцию в сторону усиления тяжести преступления (с небольшой на среднюю). Однако у Дениса Головина возникает вопрос о целесообразности таких изменений.

Предыдущая редакция данной статьи предусматривала наказание за уничтожение, подделку или замену идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замену без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспорта. То есть, это могло быть любое авто, а не только то, которым незаконно завладели,

– говорит Денис Головин.

Есть вопросы у адвоката и к формулировке "его реализация" в этой статье. Реализация – это продажа. Статья 289 УК Украины предусматривает, что под незаконным завладением транспортным средством в этой статье следует понимать совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие любым способом транспорта у собственника или пользователя вопреки их воле. То есть, реальные убытки наступали и при продаже. Поэтому такие изменения бессмысленны, к ним возникает немало вопросов, они порождают нормативную путаницу.

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Создание или содержание мест, в которых прячут, разукомплектовывают или переоборудывают транспорт, которым незаконно завладели, может быть самостоятельной статьей в Уголовном кодексе. Вариантов изменений может быть множество, однако проект №3301 – один из самых абсурдных,

– считает Головин.

Иностранный опыт

Градация наказаний за угон автомобилей в мире – очень разная. Например, в Польше за угон дают от трех месяцев до пяти лет тюрьмы. Кроме того, есть специальное понятие "квалифицированный угон": если угонщики использовали специальные сканеры и другие технические средства, то угон "тянет" уже на 10 лет. Однако, если машина возвращена владельцу в первозданном виде, суд вправе вообще отказаться от санкций.

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В Германии понятие "угон" применяется даже к велосипедам, а угонщик несет наказание (до трех лет лишения свободы или штраф) только по жалобе потерпевшего. В Австрии не наказывают за угон транспорта у родственников и сослуживцев, а в остальных случаях грозит крупный штраф или до двух лет тюрьмы.

В США похищение наказывается заключением до одного года. Зато кража карается гораздо жестче, причем наказание в значительной степени зависит от стоимости машины.

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В Узбекистане пошли по пути Грузии, ужесточив наказание за угон, раньше это было лишение свободы от 3 до 5, от 5 до 10, а за рецидив от 10 до 15. После чего желающих завладеть чужим авто сразу сильно поубавилось. Угонщик в этом бизнесе – маленькое звено, он только "раскрывает" автомобиль и отгоняет в отстойник, когда нет желающих это осуществлять – рушится вся схема.

Самая удачная и наиболее точная формулировка угона – в уголовном кодексе Испании: если угонщик в течение 48 часов не вернул машину хозяину, причем в первозданном виде, он автоматически превращается в вора и получает до трех лет тюрьмы. А если машина возвращена, ему грозит лишь штраф от трех до восьми месячных окладов.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.