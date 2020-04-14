За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону

За даними Інтерполу, кожні 10-20 секунд у світі викрадають авто. Це приблизно 3 мільйони машин на рік. В Україні знаходять лише третину вкрадених автівок. Днями до ВРУ внесено проєкт закону, яким пропонують змінити покарання за викрадення транспорту.

Що саме пропонують змінити в законодавстві та наскільки ці новації дієві, – журналістка 24 каналу дізнавалась у адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна.

Покарання для крадіїв

Сукупно світовий ринок продажів викрадених авто щорічно досягає близько 15-20 мільярдів доларів. В Україні останні роки ситуація з викраденнями авто лише погіршується. Серед основних причин цього називають відсутність підземних паркінгів у новобудовах і високу вартість паркування, через що люди змушені залишати авто будь-де. Державна система відеоспостереження розвивається дуже повільно.

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Днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3301, яким передбачають змінити покарання за викрадення авто.

Проєктом хочуть змінити кілька статей Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про статтю 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу). А також до статті 250 (проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді) Кримінального процесуального кодексу.



Вкрав дороге авто – йди до в’язниці / Фото 24 каналу

Наразі стаття "Незаконне заволодіння транспортним засобом" Кримінального кодексу враховує реально завдані збитки від злочину.

Коли ми говоримо про реальні збитки, варто звернутись до роз’яснення Верховного Суду України, де зазначено, що такими збитками є втрати людини через знищення або пошкодженням речі, а також витрати, на які вона мусить піти щоб її відновити,

– пояснює Денис Головін.

Згідно з Кримінальним кодексом, ув’язнення загрожує викрадачам, якщо вони поцупили авто чи пошкодили його настільки, що це оцінюється на суму від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (105 100-262 750 гривень) або на суму понад 250 таких мінімумів (262 750 гривень).

Нагадаємо, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2020 році складає 1051 гривень.

Зміни до закону

Народні депутати вважають, що такий підхід не відповідає ані суспільній небезпеці винного, ані загальному підходу до кримінальної відповідальності за інші злочини, коли їх кваліфікують як корисливі (крадіжка, грабіж, розбій тощо).

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Таким чином паралментарі пропонують змінити статтю 289.

Депутати хочуть змінити міру покарання за викрадене авто. Тобто якщо машина коштує менше 105 100 гривень, то в якості альтернативи можливе покарання у вигляді штрафу, обмеження волі, чи позбавлення волі. А якщо більше – тільки позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої (як додатковий вид покарання),

– роз’яснює адвокат Головін.

Цікавою на думку адвоката, є зміна статті Кримінального кодексу, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності судом людини, яка вперше викрала авто. Щоправда, ця стаття може застосовуватись лише, якщо викрадач добровільно заявив про злочин правоохоронцям і повернув транспорт власнику та повністю відшкодував завданих збитків. Проте ця норма не застосовується, якщо злодій незаконно заволодів транспортом, застосовуючи насильство до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства.



У адвоката є питання щодо доцільності певних законодавчих змін / Фото Дениса Головіна

Таким чином, Денис Головін вважає, що можна говорити про дискримінацію за ознакою вартості транспортного засобу, тобто за майновим станом потерпілого: якщо це Toyota – тільки до в’язниці, а за "Жигулі" дозволити лише штраф накладати.

Відповідно до статті 24 Конституції України – не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками,

– наголошує Денис Головін.

Посилення покарання

Водночас проєктом закону пропонується змінити статтю – знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу України. Пропонують карати за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізацію, а також створення чи утримання місць, в яких здійснюється переховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів.

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Тобто, перелік дій, за які злодіям загрожуватиме кримінальне покарання розширили цією статтею. Також депутати хочуть змінити санкцію у сторону посилення тяжкості злочину (з невеликої у середню). Проте у Дениса Головіна, виникає питання щодо доцільності таких змін.

Попередня редакція цієї статті передбачала покарання за знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспорту. Тобто, це мігло бути будь-яке авто, а не лише те, яким незаконно заволоділи,

– говорить Денис Головін.

Є питання в адвоката й до формулювання "його реалізація" у цій статті. Реалізація – це продаж. Стаття 289 КК України передбачає, що під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспорту у власника чи користувача всупереч їх волі. Тобто, реальні збитки наставали й за продаж. Тому такі зміни є безглузді, до них виникає чимало питань, вони породжують нормативну плутанину.

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Створення чи утримання місць, в яких переховують, розукомплектовують чи переобладнують транспорт, яким незаконно заволоділи може бути самостійною статтею у Кримінальному кодексі. Варіантів змін – може бути безліч, однак проект №3301 – один з найабсурдніших,

– вважає Головін.

Іноземний досвід

Градація покарань за викрадення автівок у світі – дуже різна. Наприклад, в Польщі за угон дають від трьох місяців до п'яти років в'язниці. Крім того, є спеціальне поняття "кваліфікований угон": якщо викрадачі використовували спеціальні сканери та інші технічні засоби, то викрадення "тягне" вже на 10 років. Проте, якщо машина повернута власнику в первозданному вигляді, суд вправі взагалі відмовитися від санкцій.



Карантинні блокпости / Інфографіка 24 каналу

У Німеччині поняття "угон" застосовується навіть до велосипедів, а викрадач несе покарання (до трьох років позбавлення волі або штраф) тільки за скаргою потерпілого. В Австрії не карають за угон транспорту у родичів і товаришів по службі, а в решті випадків загрожує великий штраф або до двох років в'язниці.

У США викрадення карається ув'язненням до одного року. Зате крадіжка карається набагато жорсткіше, причому покарання в значній мірі залежить від вартості машини.

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В Узбекистані пішли шляхом Грузії, посиливши покарання за викрадення, раніше це було позбавлення волі строком від 3 до 5 років, тепер від 5 до 10, а за рецидив від 10 до 15. Після посилення покарання бажаючих заволодіти чужим авто відразу значно поменшало. Викрадач в цьому бізнесі – маленька ланка, він лише "розкриває" автомобіль і відганяє у відстійник, коли немає бажаючих це здійснювати – руйнується вся схема.

Найвдаліше і більш точне формулювання угону – в кримінальному кодексі Іспанії: якщо викрадач протягом 48 годин не повернув машину власникові, причому в первозданному вигляді, він автоматично перетворюється в злодія і отримує до трьох років в'язниці. А якщо машина повернута, йому загрожує лише штраф від трьох до восьми місячних окладів.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.