Заборона виселення і зменшення орендної плати: що пропонують депутати

Приблизно 1,4 мільйони українців живе в орендованих помешканнях. Після запровадження в країні карантину у багатьох з них зменшився дохід, а плата за оренду стала непомірним тягарем. Новий законопроєкт має вирішити ці проблеми.

В Раді зареєстрували законопроєкт, який має захистити орендарів, але чи не порушить він права власників житла, – дізнавалась журналістка сайту 24 каналу в адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна.

Захистити орендаря

Карантин змінив життя всіх українців. І, якщо власники квартир можуть його перебути вдома, то для тих, хто винаймає житло до всіх проблем додалось ще й питання – як заплатити за оренду житла. Згідно з опитуванням КМІС, майже у 30% українців через запровадження карантину виникли фінансові труднощі, а 7,4% повідомили, що їх відправили у неоплачувану відпустку, а 8,7% заявили, про загрозу втратити роботу.

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В Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України, спрямованих на захист прав та свобод громадян під час настання форс-мажорних обставин", яким пропонують заборонити виселяти з орендованого житла під час карантину і знизити орендну плату на 50%. Наскільки це реально в нинішніх умовах – питання.



Адвокат ввжає, що не можна обмежувати права власників житла / Фото Дениса Головіна

Неможливість розірвання договору з ініціативи того, хто здає житло під час виникнення обставин непереборної сили тобто форс-мажору – доцільна законодавча зміна. Як пояснює адвокат Головін, відповідно до Конституції, кожен має право на житло.

Держава створює умови, за яких кожний громадянин може побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Нікого не можуть примусово позбавити житла інакше як на підставі закону – за рішенням суду. Вважаю, що така гарантія повинна бути,

– вважає Денис Головін.

В цьому законопроєкті пропонується також на час дії обставин непереборної сили (форс-мажору): карантину, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, епідемія, землетрус, інші стихійні лиха плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла.

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Однак, варто порівняти перелік обставин непереборної сили тобто форс-мажорів, що вказані у законопроєкті та є легальними, тобто визначеними у законі "Про торгово-промислові палати України". На думку адвоката, більшість таких обставин актуальні здебільшого для бізнесу та підприємців, тому визначений перелік у запропонованому депутатами законопроєкті треба привести у відповідність до норм закону та дещо розширити. Також потребує уточнення формулювання "інші стихійній лиха".

Що таке стихійне лихо? Це природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальне життя населення, завдає матеріальних збитків.

Про оренду нерухомості на час карантину, дивіться тут:

Дисконт на оренду

Виникає у Дениса Головіна, дуже багато питань до норми, яка зобов’язує вдвічі – а саме на 50% зменшити орендну плату за користування житлом на час дії обставин непереборної сили.

Однією з головних особливостей цивільного права є диспозитивний метод правового регулювання цивільно-правових відносин тобто – "дозволено все, що не заборонено законом".

Учасники договірних відносин незалежні, юридично рівні й самостійні тому можуть робити те, що вважають за потрібне, керуючись власними інтересами та метою. Вносячи зміни в закон щодо зменшення орендної плати держава втручається у договірні відносини між людьми,

– наголошує Денис Головін.

Як пояснює адвокат, згідно з Цивільним кодексом сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших законів, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

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Варто врахувати, що для когось здавати в оренду житло – це єдиний рід занять та спосіб заробітку. Таких людей чимало, вони скуповують нерухомість за здають її в оренду, отримуючи непогані гроші. І на це вони мають повне право. Наприклад, у Іванова п’ять однокімнатних квартир, кожну він здає за 5 тисяч гривень на місяць, тобто дохід – 25 тисяч гривень. Після ухвалення цього закону, в умовах карантину його дохід зменшиться до 12,5 тисяч гривень. І це у той час, коли за тими, хто орендує у нього житло зберігається середній заробіток у випадках простою або діяльність тих же підприємців не підпадає під заборону. Ці гарантії прописані як у Кодексі законів про працю та постанові Кабміну. Таким чином більшість українців продовжують працювати, отримувати зарплатню та жити своїм майже звичним життям.



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Через це, на переконання Головіна, така ініціатива може стати основою для майбутнього загальнодержавного свавілля на ринку нерухомості.

До того ж, звісно, що на такі умови жоден наймодавець не погодиться. А якщо хтось і погодиться – це джекпот. Можна бути високоморальною, співчутливою людиною, однак, коли не має чим прогодувати сім’ю, майже кожного разу кудись діваються всі гарні моральні якості.

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Таким чином традиційно в законопроєкті автори врахували інтереси однієї сторони тобто тих, хто винаймає житло, але хочуть це зробити за рахунок обмеження прав власників житла.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна.