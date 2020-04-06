Запрет выселения и уменьшения арендной платы: что предлагают депутаты

Примерно 1,4 миллиона украинцев живет в арендованных квартирах. После введения в стране карантина у многих из них уменьшился доход, а плата за аренду стала непомерным бременем. Новый законопроект должен решить эти проблемы.

В Раде зарегистрировали законопроект, который должен защитить арендаторов, но не нарушит ли он права собственников жилья, – узнавала журналистка сайта 24 канала у адвоката, кандидата юридических наук Дениса Головина.

Защитить арендатора

Карантин изменил жизнь всех украинцев. И, если владельцы квартир могут его переждать дома, то для тех, кто снимает жилье, ко всем проблемам добавилось еще и вопрос – как заплатить за аренду жилья. Согласно опросу КМИС, почти у 30% украинцев из-за введения карантина возникли финансовые трудности, а 7,4% сообщили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, а 8,7% заявили об угрозе потерять работу.

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В Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленных на защиту прав и свобод граждан во время наступления форс-мажорных обстоятельств", которым предлагают запретить выселять из арендованного жилья во время карантина и снизить арендную плату на 50%. Насколько это реально в нынешних условиях – вопрос.



Адвокат полагает, что нельзя ограничивать права собственников жилья / Фото Дениса Головина

Невозможность расторжения договора по инициативе того, кто сдает жилье при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть: форс-мажора – целесообразное законодательное изменение. Как объясняет адвокат Головин, согласно Конституции, каждый имеет право на жилье.

Государство создает условия, при которых каждый гражданин может построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду. Никого не могут принудительно лишить жилья иначе как на основании закона по решению суда. Считаю, что такая гарантия должна быть,

– считает Денис Головин.

В этом законопроекте предлагается также на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): карантина, длительных перерывов в работе транспорта, регламентированных условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эпидемии, землетрясений, других стихийных бедствий плата за пользование жильем не может превышать пятьдесят процентов от размера, установленного в договоре найма жилья.

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Однако, стоит сравнить перечень обстоятельств непреодолимой силы, то есть форс-мажоров, которые указаны в законопроекте и являются легальными, то есть определенными в законе "О торгово-промышленных палатах Украины". По мнению адвоката, большинство таких обстоятельств актуальны в основном для бизнеса и предпринимателей, поэтому определенный перечень в предложенном депутатами законопроекте нужно привести в соответствие с нормами закона и несколько расширить. Также требует уточнения формулировки "другие стихийной бедствия".

Что такое стихийное бедствие?

Это природное явление, которое действует с большой разрушительной силой, причиняет значительный вред территории, на которой происходит, нарушает нормальную жизнь населения, наносит материальный ущерб.

Об аренде недвижимости на время карантина, смотрите здесь:

Дисконт на аренду

Возникает у Дениса Головина очень много вопросов к норме, которая обязывает вдвое – а именно на 50% – уменьшить арендную плату за пользование жильем на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

Одной из главных особенностей гражданского права является диспозитивный метод правового регулирования гражданско-правовых отношений то есть – "разрешено все, что не запрещено законом".

Участники договорных отношений независимы, юридически равны и самостоятельны, поэтому могут делать то, что считают нужным, руководствуясь собственными интересами и целью. Внося изменения в закон об уменьшении арендной платы, государство вмешивается в договорные отношения между людьми,

- отмечает Денис Головин.

Как объясняет адвокат, в соответствии с Гражданским кодексом стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других законов, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

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Стоит учесть, что для кого-то сдавать в аренду жилье – это единственный род занятий и способ заработка. Таких людей немало, они скупают недвижимость сдают ее в аренду, получая неплохие деньги. И на это они имеют полное право. Например, у Иванова пять однокомнатных квартир, каждую он сдает за 5 тысяч гривен в месяц, то есть доход – 25 тысяч гривен. После принятия этого закона, в условиях карантина его доход уменьшится до 12,5 тысяч гривен. И это в то время, когда за теми, кто арендует у него жилье, сохраняется средний заработок в случаях простоя или деятельность тех же предпринимателей не подпадает под запрет. Эти гарантии прописаны в Кодексе законов о труде и постановления Кабмина. Таким образом большинство украинцев продолжают работать, получать зарплату и жить почти привычной жизнью.



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Поэтому, по мнению Головина, такая инициатива может стать основой для будущего общегосударственного беспредела на рынке недвижимости.

К тому же, конечно, что на такие условия ни один наймодатель не согласится. А если кто и согласится – это джекпот. Можно быть высокоморальным, сострадательным человеком, однако, когда нечем прокормить семью, почти каждый раз куда-то деваются все хорошие моральные качества.

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Таким образом традиционно в законопроекте авторы учли интересы одной стороны то есть тех, кто снимает жилье, но хотят это сделать за счет ограничения прав собственников жилья.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.