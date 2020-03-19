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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине: имеют ли право выселять студентов из общежития

      - Читати новину українською

      Из-за высокой вероятности распространения коронавируса в Украине введен карантин, людям настоятельно рекомендуют оставаться дома. Студентов тоже отправили на карантин и большинство из них разъехались по домам, но не все. Те, кто остался в общежитии, теперь переживают – не выселят ли их оттуда.

      Имеют ли право выселить студента из университета во время карантина, – разъясняет журналистке 24 канала адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

      Защищены законом

      Общенациональный карантин вносит коррективы в жизнь всех без исключения украинцев и гостей нашей страны. Одной из противоэпидемиологических мер борьбы с возможным распространением коронавируса в Украине является временное ограничение образовательного процесса во всех учебных заведениях.

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      Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к ректорам учебных заведений и попросил с пониманием относиться к студентам, проживающим в общежитиях.

      Не отправляйте студентов домой, многим из них некуда ехать. Сейчас остановлено областное и междугороднее сообщение. Прошу содействовать, чтобы они оставались в общежитиях и максимально самоизолировались,
      – отметил Денис Шмыгаль.

      О введении строгого карантина, смотрите здесь:

      Денис Головин отмечает, что Гражданский кодекс гарантирует человеку, что он не может быть выселен или иным образом принудительно лишен жилья, кроме случаев, установленных законом. Заметим, что карантин не входит в перечень этих случаев.

      Кого могут выселить

      Жилищный кодекс (ЖК) защищает жилищные права жителей общежитий от одностороннего расторжения договора найма и выселения без законных оснований.

      Студентов могут выселить из общежития в таких случаях, как:

      • если они учились в учебных заведениях и выбыли из них. В таком случае они подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения из общежития, которое им было предоставлено в связи с обучением. То есть их выселяют в связи с окончанием университета или отчислением из него;

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      • студентов, проживающих в общежитиях, при сносе дома или его переоборудовании в нежилой. А также если есть угроза, что жилое помещение обвалится. В то же время, тем, кого выселяют, предоставляется другая жилая площадь в общежитии или другое жилое помещение;
      • жители общежития могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Речь идет о случаях, когда студенты систематически разрушают или портят помещение или используют его не по назначению. Также это ожидает студентов, которые систематически нарушают правила общежития, делают невозможным для других пребывание с ними в одной комнате, квартире или в доме, а меры предупреждения и общественного воздействия на них оказались безрезультатными.

      обмеження для українців, карантин через коронавірус
      Какие ограничения ожидают украинцев из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Адвокат Денис Головин отмечает, что в Украине действует Закон "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", однако его действие не распространяется на граждан, проживающих в общежитиях, предназначенных для временного проживания в связи с обучением.

      Из-за введения Кабинетом Министров карантина на три недели вас не могут выселить из общежития,
      – убеждает Денис Головин.

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      Кстати, Министерство образования рекомендовало выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний.

      Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Публикации Статьи Денис Шмыгаль Общежития Студенты Законодательство
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