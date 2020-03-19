Карантин в Украине: имеют ли право выселять студентов из общежития

Из-за высокой вероятности распространения коронавируса в Украине введен карантин, людям настоятельно рекомендуют оставаться дома. Студентов тоже отправили на карантин и большинство из них разъехались по домам, но не все. Те, кто остался в общежитии, теперь переживают – не выселят ли их оттуда.

Имеют ли право выселить студента из университета во время карантина, – разъясняет журналистке 24 канала адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Защищены законом

Общенациональный карантин вносит коррективы в жизнь всех без исключения украинцев и гостей нашей страны. Одной из противоэпидемиологических мер борьбы с возможным распространением коронавируса в Украине является временное ограничение образовательного процесса во всех учебных заведениях.

К теме Коронавирус и штрафы: кого и какая ждет ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к ректорам учебных заведений и попросил с пониманием относиться к студентам, проживающим в общежитиях.

Не отправляйте студентов домой, многим из них некуда ехать. Сейчас остановлено областное и междугороднее сообщение. Прошу содействовать, чтобы они оставались в общежитиях и максимально самоизолировались,

– отметил Денис Шмыгаль.

О введении строгого карантина, смотрите здесь:

Денис Головин отмечает, что Гражданский кодекс гарантирует человеку, что он не может быть выселен или иным образом принудительно лишен жилья, кроме случаев, установленных законом. Заметим, что карантин не входит в перечень этих случаев.

Кого могут выселить

Жилищный кодекс (ЖК) защищает жилищные права жителей общежитий от одностороннего расторжения договора найма и выселения без законных оснований.

Студентов могут выселить из общежития в таких случаях, как:

если они учились в учебных заведениях и выбыли из них. В таком случае они подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения из общежития, которое им было предоставлено в связи с обучением. То есть их выселяют в связи с окончанием университета или отчислением из него;

Важно Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

студентов, проживающих в общежитиях, при сносе дома или его переоборудовании в нежилой. А также если есть угроза, что жилое помещение обвалится. В то же время, тем, кого выселяют, предоставляется другая жилая площадь в общежитии или другое жилое помещение;

жители общежития могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Речь идет о случаях, когда студенты систематически разрушают или портят помещение или используют его не по назначению. Также это ожидает студентов, которые систематически нарушают правила общежития, делают невозможным для других пребывание с ними в одной комнате, квартире или в доме, а меры предупреждения и общественного воздействия на них оказались безрезультатными.



Какие ограничения ожидают украинцев из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

Адвокат Денис Головин отмечает, что в Украине действует Закон "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", однако его действие не распространяется на граждан, проживающих в общежитиях, предназначенных для временного проживания в связи с обучением.

Из-за введения Кабинетом Министров карантина на три недели вас не могут выселить из общежития,

– убеждает Денис Головин.

Рекомендуем Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси

Кстати, Министерство образования рекомендовало выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.