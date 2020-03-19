Карантин в Україні: чи мають право виселяти студентів з гуртожитку

Через високу ймовірність поширення коронавірусу в Україні введено карантин, людям наполегливо рекомендують залишатись вдома. Студентів теж відправили на карантин і більшість з них розїхалась по домівках, проте не всі. Ті, хто залишився в гуртожитку тепер переживають – чи не виселять їх звідти.

Чи мають право виселити студента з університету під час карантину, – роз’яснює журналістці 24 каналу адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Захищені законом

Загальнонаціональний карантин вносить корективи у життя всіх без винятку українців та гостей нашої країни. Одним із протиепідеміологічних заходів боротьби з можливим поширенням коронавірусу в Україні є тимчасове обмеження освітнього процесу в усіх закладах освіти.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до ректорів навчальних закладів та попросив із розумінням ставитись до студентів, які проживають в гуртожитках.

Не відправляйте студентів до дому, багатьом з них немає куди їхати. Зараз зупинено обласне та міжміське сполучення. Прошу сприяти аби вони залишались в гуртожитках і максимально самоізолювались,

– наголосив Денис Шмигаль.

Про запровадження сурового карантину, дивіться тут:

Денис Головін наголошує, що Цивільний кодекс гарантує, людині, що вона не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом. Зауважимо, що карантин не входить до переліку цих випадків.

Кого можуть виселити

Житловий кодекс (ЖК) охороняє житлові права мешканців гуртожитків від одностороннього розірвання договору найму і виселення без законних підстав.

Студентів можуть виселити з гуртожитку в таких випадках, як:

якщо вони вчились у навчальних закладах і вибули з них. В такому випадку вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з навчанням. Тобто їх виселяють у зв’язку з закінченням університету чи відрахуванням з нього;

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студентів, які проживають у гуртожитках у разі знесення будинку або його переобладнання в нежилий. А також якщо є загроза, що жиле приміщення обвалиться. Водночас, тим, кого виселяють надається інша жила площа в гуртожитку або інше жиле приміщення;

мешканці гуртожитку, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Йдеться про випадки, коли студенти систематично руйнують чи псують приміщення, або використовують його не за призначенням. Також це очікує на студентів, які систематично порушують правила співжиття, роблять неможливим для інших перебування із ними в одній кімнаті, квартирі чи в будинку, а заходи запобігання і громадського впливу на них виявились безрезультатними.



Які обмеження очікують на українцяів через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Адвокат Денис Головін зазначає, що в Україні діє Закон "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", однак його дія не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання у зв’язку з навчанням.

Через введення Кабінетом Міністрів карантину на три тижні вас не можуть виселити з гуртожитку,

– переконує Денис Головін.

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До речі, Міністерство освіти рекомендувало виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна