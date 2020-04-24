Рада скасувала для водіїв штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

Верховна Рада на своєму засіданні прийняла закон, який передбачає відміну штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Депутати проголосували за законопроєкт №2809, що скасовує стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За нього проголосували 301 народний депутат, пише 24 канал.

До слова За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону

Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як було до цього

Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалося 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею