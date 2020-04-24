Рада скасувала для водіїв штрафні бали за порушення правил дорожнього руху
Верховна Рада на своєму засіданні прийняла закон, який передбачає відміну штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Депутати проголосували за законопроєкт №2809, що скасовує стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За нього проголосували 301 народний депутат, пише 24 канал.
До слова За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону
Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як було до цього
Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалося 150 балів.
У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею
Читайте також
-
Рада розблокувала законопроєкт про "поправочний спам": що він передбачаєсьогодні , 13:48
-
Росія повернула Україні дві ноти протесту щодо Криму та Донбасу: деталісьогодні , 09:28
-
У Венесуелі через голод почалися заворушення: є загиблий, поранені – фото, відеосьогодні , 12:01
-
Рівень води в українських річках найнижчий за останні 100 років: чим це загрожуєсьогодні , 10:47
-
Чехія першою серед країн ЄС зняла загальнонаціональний карантинсьогодні , 12:36
-
Коли пандемія відступить: як зміниться світ після карантинусьогодні , 12:27