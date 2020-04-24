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      Рада скасувала для водіїв штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

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      Рада скасувала штрафні бали для водіїв / Автоцентр

      Верховна Рада на своєму засіданні прийняла закон, який передбачає відміну штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

      Депутати проголосували за законопроєкт №2809, що скасовує стягнення штрафних балів у якості адміністративного покарання. За нього проголосували 301 народний депутат, пише 24 канал.

      До слова За викрадення якого авто – ув'язнення, а за яке лише штраф: зміни до закону

      Скасування штрафних балів по суті означає, що за кожне правопорушення власник, або зареєстрований "належний користувач" змушений буде платити штраф грошима.

      Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      Як було до цього 

      Кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щороку з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалося 150 балів.

      У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Верховна Рада Авто Новини України Новини політики
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