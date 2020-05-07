Верланов хоче оскаржити своє звільнення з податкової у суді: деталі

Ексочільник Державної податкової служби Сергій Верланов подав позов до Кабінету Міністрів. У ньому він хоче оскаржити своє звільнення з посади.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду. Саме туди надійшов позов Верланова.

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Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня, яким було звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді,

– мовиться у повідомленні суду.

Верланов вважає, що рішення про його звільнення було незаконним.Про це він написав у своєму телеграм каналі.

"Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами", – зауважив він.

Зверніть увагу! 7 травня Верланов повідомив, що у його квартиру з обшуком прийшли співробітники СБУ. У Службі безпеки вже пояснили, що проводили слідчі дії у справі про фінансування тероризму.Сам Верланов рохцінює ситуацію як політичний тиск.

Що відомо про звільнення Верланова: