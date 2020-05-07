Верланов хоче оскаржити своє звільнення з податкової у суді: деталі
Ексочільник Державної податкової служби Сергій Верланов подав позов до Кабінету Міністрів. У ньому він хоче оскаржити своє звільнення з посади.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду. Саме туди надійшов позов Верланова.
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Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня, яким було звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді,
– мовиться у повідомленні суду.
Верланов вважає, що рішення про його звільнення було незаконним.Про це він написав у своєму телеграм каналі.
"Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами", – зауважив він.
Зверніть увагу! 7 травня Верланов повідомив, що у його квартиру з обшуком прийшли співробітники СБУ. У Службі безпеки вже пояснили, що проводили слідчі дії у справі про фінансування тероризму.Сам Верланов рохцінює ситуацію як політичний тиск.
Що відомо про звільнення Верланова:
- Рішення про звільнення Сергія Верланова з посади очільника Державної податкової служби уряд прийняв 24 квітня під час позачергового засідання.
- На цій посаді Верланов пробув майже рік.
- Ймовірно, звільнення пов’язане із можливими корупційними діями посадоців у податковій.
- Річ у тім, що ексміністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".