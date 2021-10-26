В соцсети такой новости изрядно радуются и насмехаются над Россией. Мы собрали несколько самых смешных и язвительных реакций.

Напомним, Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

"Боже, храни суд Амстердама"

Владимир Зеленский в твиттере написал оптимистическое предположение: якобы скоро удастся вернуть и Крым.

Долгожданная победа в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым,

– написал Зеленский.

СММ-щики Театра на Подоле скреативили, что "охотно примерили бы это золото".

Журналистка 24 канала Евгения Мазур написала, что это "прекрасная новость, ведь, что может быть прекраснее украшений".

Согласно нормам голландского права, судебное решение начинает действовать после решения апелляционного суда. Значит, совсем скоро в наших музейных коллекциях прекрасного станет еще интереснее,

– отметила журналистка.

Журналист-расследователь Михаил Ткач в фейсбуке решил посмеяться над Виктором Медведчуком, которого подозревают в хищении крымских нацрессуров.



Медведчук думает об упущенных возможностях / Скриншот

В сатирическом твитер-профиле "Леся Украинка" отметили, что "Бог должен беречь суд Амстердама!"

Министр юстиции Денис Малюска в своем посте на фейсбуке расписал, как продолжались судебные процессы и как оккупанты пытались захватить то, что им не принадлежит. В конце концов иронизировал о бедных скифах.

Знали бы скифы что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались,

– подытожил Малюска.

Конечно, с такой темой не обошлось и без свежих мемов на классические шаблоны.



"Ну, а куда же еще?" / Изображение из сообщества Goni Мемаси

Пошутили в сети и над постом Владимира Зеленского. Да, благодаря возвращению этого золота удастся повысить пенсии.



Золото уйдет на пенсии/ Изображение из "Другої приватної мемарні"



Львовян же беспокоят одни и те же проблемы – возвращение брусчатки / Изображение из "Другої приватної мемарні"

Возвращение "скифского золота" в Украину: что нужно знать

Выставку из экспонатов сформировали в 2013 году – перед тем, как Россия напала на Украину. Она состояла из киевской и крымской частей. Артефакты оценивают более чем в 1 миллион евро.

Ценности отвезли на показ сначала в Германию, а в феврале 2014 года – в Амстердам.

Экспозиция должна была продолжаться до августа 2014 года, однако из-за событий в Украине ценности оставили в Нидерландах. Там заявили, что дело, кому именно возвращать ценности – Украине или подконтрольным России музейщикам в Крыму – должен решить суд.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил, что коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма Россией, нужно вернуть в Киев. Но с этим решением не согласились крымские музеи и подали апелляцию.

Все эти годы экспонаты из Крыма хранятся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Другую часть осенью 2014 года вернули в Киев.



Главное о возвращении скифского золота в Украину / Инфографика 24 канала