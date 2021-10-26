Соцмережі з такої новини неабияк тішаться і кепкують з Росії. Ми зібрали декілька найсмішніших і найв'їдливіших реакцій.
Нагадаємо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні
"Боже, бережи суд Амстердама"
Володимир Зеленський у твітері написав оптимістичне припущення: мовляв, скоро вдасться повернути і Крим.
Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкультури за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим,
– написав Зеленський.
СММ-ники Театру на Подолі скреативили, що "залюбки б приміряли це золото".
Журналістка 24 каналу Євгенія Мазур написала, що це "прекрасна новина, адже, що може бути прекраснішим за прикраси".
Згідно з нормами голландського права судове рішення починає діяти після рішення апеляційного суду. Значить, зовсім скоро у наших музейних колекціях прекрасного стане ще цікавіше,
– зазначила журналістка.
Журналіст-розслідувач Михайло Ткач у фейсбуці вирішив покепкувати із Віктора Медведчука, якого підозрюють у розкраданні кримських нацресурів.
Медведчук думає про втрачені можливості / Скриншот
У сатиричному твітер-профілі "Леся Українка" наголосили, що "Бог має берегти суд Амстердама!".
Міністр юстиції Денис Малюська у розлогому дописі на фейсбуці розписав, як саме тривали судові процеси і як окупанти намагалися загарбати те, що їм не належить. Зрештою зіронізував про бідних скіфів.
Знали б скіфи що коїться навколо їх золота, у курганах би попереверталися б,
– підсумував Малюська.
Звісно, з такою темою не обійшлося і без свіжих мемів на класичні шаблони.
"Ну, а куди ж іще?" / Зображення зі спільноти Goni Мемаси
Пожартували у мережі і з допису Володимира Зеленського. Так, завдяки поверненню цього золота вдасться підвищити пенсії.
Золото піде на пенсії / Зображення з "Другої приватної мемарні"
Львів'ян же турбують одні і ті ж проблеми – повернення бруківки / Зображення з "Другої приватної мемарні"
Повернення "скіфського золота" в Україну: що потрібно знати
- Виставку з експонатів сформували у 2013 році – перед тим, як Росія напала на Україну. Вона складалася з київської і кримської частин. Артефакти оцінюють у понад 1 мільйон євро.
- Цінності відвезли на показ спочатку до Німеччини, а у лютому 2014 року – до Амстердама.
- Експозиція мала тривати до серпня 2014 року, проте через події в Україні цінності залишили в Нідерландах. Там заявили, що справу, кому саме повертати цінності – Україні чи підконтрольним Росії музейникам у Криму – має вирішити суд.
- У грудні 2016 року окружний суд Амстердама вирішив, що колекцію, яка потрапила до місцевого музею до анексії Криму Росією, потрібно повернути до Києва. Але з цим рішенням не погодилися кримські музеї і подали апеляцію.
- Усі ці роки експонати з Криму зберігаються в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Іншу ж частину восени 2014 року повернули у Київ.
Головне про повернення скіфського золота в Україну / Інфографіка 24 каналу