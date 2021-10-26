Соцмережі з такої новини неабияк тішаться і кепкують з Росії. Ми зібрали декілька найсмішніших і найв'їдливіших реакцій.

Нагадаємо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

"Боже, бережи суд Амстердама"

Володимир Зеленський у твітері написав оптимістичне припущення: мовляв, скоро вдасться повернути і Крим.

Довгоочікувана перемога в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкультури за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим,

– написав Зеленський.

СММ-ники Театру на Подолі скреативили, що "залюбки б приміряли це золото".

Журналістка 24 каналу Євгенія Мазур написала, що це "прекрасна новина, адже, що може бути прекраснішим за прикраси".

Згідно з нормами голландського права судове рішення починає діяти після рішення апеляційного суду. Значить, зовсім скоро у наших музейних колекціях прекрасного стане ще цікавіше,

– зазначила журналістка.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач у фейсбуці вирішив покепкувати із Віктора Медведчука, якого підозрюють у розкраданні кримських нацресурів.



Медведчук думає про втрачені можливості / Скриншот

У сатиричному твітер-профілі "Леся Українка" наголосили, що "Бог має берегти суд Амстердама!".

Міністр юстиції Денис Малюська у розлогому дописі на фейсбуці розписав, як саме тривали судові процеси і як окупанти намагалися загарбати те, що їм не належить. Зрештою зіронізував про бідних скіфів.

Знали б скіфи що коїться навколо їх золота, у курганах би попереверталися б,

– підсумував Малюська.

Звісно, з такою темою не обійшлося і без свіжих мемів на класичні шаблони.



"Ну, а куди ж іще?" / Зображення зі спільноти Goni Мемаси

Пожартували у мережі і з допису Володимира Зеленського. Так, завдяки поверненню цього золота вдасться підвищити пенсії.



Золото піде на пенсії / Зображення з "Другої приватної мемарні"



Львів'ян же турбують одні і ті ж проблеми – повернення бруківки / Зображення з "Другої приватної мемарні"

Повернення "скіфського золота" в Україну: що потрібно знати

Виставку з експонатів сформували у 2013 році – перед тим, як Росія напала на Україну. Вона складалася з київської і кримської частин. Артефакти оцінюють у понад 1 мільйон євро.

Цінності відвезли на показ спочатку до Німеччини, а у лютому 2014 року – до Амстердама.

Експозиція мала тривати до серпня 2014 року, проте через події в Україні цінності залишили в Нідерландах. Там заявили, що справу, кому саме повертати цінності – Україні чи підконтрольним Росії музейникам у Криму – має вирішити суд.

У грудні 2016 року окружний суд Амстердама вирішив, що колекцію, яка потрапила до місцевого музею до анексії Криму Росією, потрібно повернути до Києва. Але з цим рішенням не погодилися кримські музеї і подали апеляцію.

Усі ці роки експонати з Криму зберігаються в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Іншу ж частину восени 2014 року повернули у Київ.



Головне про повернення скіфського золота в Україну / Інфографіка 24 каналу