Глава государства отметил, что это была долгожданная победа. Он поблагодарил суд за справедливое решение, а команды Минюста, МИД и Минкульта за результат.

Читайте также Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

"Скифское золото" вернется в Украину. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о "скифском золоте" Летом 2013 года из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, сформировали коллекцию из 584 экспонатов (свыше двух тысяч предметов) стоимостью около одного миллиона евро. Из них была создана выставка "Крым – золото и тайны Черного моря". Несколько позже ее назовут "скифским золотом". В рамках международного сотрудничества экспозиция отправилась в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам. Там находилась и по сей день.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала остров.

Поэтому государства Запада ввели пакет санкций против России.

Верховная Рада 20 февраля 2014 года объявила начало временной оккупации Крыма.

Текст публикации Владимира Зеленского:

Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.