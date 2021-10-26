Глава держави зазначив, що це була довгоочікувана перемога. Він подякував суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкульту за результат.

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"Скіфське золото" повернеться до України. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим,

– підкрелислив Володимир Зеленський.

Що відомо про "скіфське золото" Влітку 2013 року з експонатів київського Музею історичних цінностей та ще чотирьох музеїв, розташованих у Криму, сформували колекцію з 584 експонатів (понад дві тисячі предметів) вартістю близько одного мільйона євро.



Із них створили виставку "Крим – золото і таємниці Чорного моря". Дещо пізніше її назвуть "скіфським золотом". У рамках міжнародної співпраці експозиція вирушила до Німеччини, а у лютому 2014 – до Амстердама. Там перебувала й донині.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії.

Верховна Рада 20 лютого 2014 року оголосила початок тимчасової окупації Криму.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Довгоочікувана перемога Укаїни в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкульту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.