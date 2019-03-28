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      Вернем мир, возродим Донбасс, перезапустим экономику Украины – Тимошенко

      41 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Первый шаг нового президента – посадить за стол переговоров лидеров стран-гарантов Будапештского меморандума и начать процесс возвращения мира в Украину.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Очакове на Николаевщине, говорится на сайте партии.

      Задача нового Президента – немедленно собрать за столом переговоров лидеров стран-гарантов, начать реальный переговорный процесс, который принесет нам мир. С частью лидеров, особенно западного мира, я знакома лично и могу сказать: не только мир будет возвращен на Донбасс – Донбасс будет возвращен в Украину,
      – подчеркнула она.

      Кандидат в Президенты также отметила, что ее команда сейчас ведет переговоры о создании после выборов Международного фонда возрождения и развития Донбасса. Те страны-подписанты, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ, такой фонд будут составлять.

      Кроме того, глава партии отметила: мнение некоторых людей о том, что Донбасс и Крым – не Украинские, что там не хотят Украины, не соответствует действительности. Юлия Тимошенко недавно посетила Донецкую и Луганскую области, где пообщалась с тысячами людей.

      "Они пришли передать добрые слова надежды, сказать, что они сердцем и душой с Украиной. И если 2 млн человек из оккупированного Донбасса поехали не в РФ, не в Европу, а в Украину, они опровергли миф, что Донбасс и Крым – не украинские. Донбасс и Крым – это Украина", – убеждена лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко заверила, выполняя Новый курс – пошаговый план действий по выходу страны из кризиса, за несколько лет мы поднимем Украину, которая имеет все ресурсы и, к сожалению, имеет руководство, которое не дает стать ей на ноги.

      "Мы покажем, как должна жить Украина и крымская стена рухнет, а Крым вернется в Украину", – подытожила она.

      blog_ava
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      Теги: ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости Новости политики
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