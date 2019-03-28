Повернемо мир, відродимо Донбас, перезапустимо економіку України, – Тимошенко

Перший крок нового президента – посадити за стіл переговорів лідерів країн-гарантів Будапештського меморандуму та розпочати процес повернення миру в Україну.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Очакові на Миколаївщині, йдеться на сайті партії.

Завдання нового Президента – негайно зібрати за столом переговорів лідерів країн-гарантів, розпочати справжній переговорний процес, який принесе нам мир. З частиною лідерів, особливо західного світу, я знайома особисто та можу сказати: не тільки мир буде повернуто на Донбас – Донбас буде повернуто в Україну,

– наголосила вона.

Кандидат у Президенти зауважила також, що її команда зараз веде переговори про створення після виборів Міжнародного фонду відродження і розвитку Донбасу. Ті країни-підписанти, які давали нам гарантії недоторканності наших кордонів, такий фонд складатимуть.

Окрім того, голова партії зазначила: думка деяких людей про те, що Донбас і Крим – не українські, що там не хочуть України, не відповідає дійсності. Юлія Тимошенко нещодавно відвідала Донецьку та Луганську області, де поспілкувалася з тисячами людей.

"Вони прийшли передати добрі слова надії, сказати, що вони серцем і душею з Україною. І якщо 2 млн людей з окупованого Донбасу поїхали не до РФ, не до Європи, а до України, вони спростували міф, що Донбас і Крим – не українські. Донбас і Крим – це Україна", – переконана лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко запевнила, виконуючи Новий курс – покроковий план дій виходу країни з кризи, за декілька років ми піднімемо Україну, яка має всі ресурси та, на жаль, має керівництво, яке не дає стати їй на ноги.

"Ми покажемо, як має жити Україна і кримська стіна рухне, а Крим повернеться до України", – підсумувала вона.