Вернемся, когда "этого" свергнут, – Кольченко о возвращении в Крым

Освобожденный из российского плена Александр Кольченко прокомментировал возможность возвращения в Крым, где он прожил почти всю свою жизнь. Он выразил надежду, что ему с семьей удастся вернуться домой после свержения режима Путина.

Пока что важно, что есть возможность быть рядом со всеми родными, рассказал Кольченко в интервью "Громадскому".

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Надеюсь, что потом мы вернемся, когда "этого" повалят,

– заявил освобожденный пленник.

Кроме того, он рассказал о своих дальнейших планах после освобождения. До российского плена Александр Кольченко учился в Таврическом национальном университете, который до аннексии Крыма находился в Симферополе.

"Я хочу продолжать обучение на заочной форме, а параллельно устроиться куда-то учиться. Пока не знаю, чем именно хотел бы заниматься. Еще не придумал", – сказал Кольченко.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.