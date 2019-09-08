Повернемося, коли "цього" повалять, – Кольченко про повернення у Крим

Звільнений з російського полону Олександр Кольченко прокоментував можливість повернення до Криму, де він прожив майже усе своє життя. Він висловив сподівання, що йому з сім'єю вдасться повернутися додому після повалення режиму Путіна.

Поки що важливо, що є можливість бути поряд з усіма рідними, розповів Кольченко в інтерв'ю "Громадському".

До слова: Звільнений моряк Зінченко розповів про емоційну зустріч з президентом Зеленським

Сподіваюся, що потім ми повернемося, коли "цього" повалять,

– заявив звільнений бранець.

Крім того, він розповів про свої подальші плани після звільнення. До російського полону Олександр Кольченко навчався у Таврійському національному університеті, який до анексії Криму розташовувався у Сімферополі.

"Я хочу продовжувати навчання на заочній формі, а паралельно влаштуватися кудись навчатися. Поки не знаю, чим саме хотів би займатися. Ще не придумав", – сказав Кольченко.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.