Звільнений моряк Зінченко розповів про емоційну зустріч з президентом Зеленським

Звільнений з російського полону український моряк В'ячеслав Зінченко розповів про свою зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Сама зустріч відбулася після виходу звільнених бранців з літака, яким вони повернулися до Києва.

Зустріч з Зеленським видалася доволі щирою та зворушливою, розповів В'ячеслав Зінченко в інтерв'ю виданню "Лівий беріг".

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Я був шалено радий і, звичайно, хотів подякувати президенту за його роботу. А вийшло так, що я підійшов, а він мені сказав "дякую". Це був дуже щирий і зворушливий момент, – зізнався український моряк.

Крім того, він розповів про знаки у російському СІЗО, які вказували швидке звільнення з полону. Так, напередодні звільнення українських бранців Зінченку не принесли води, яку він замовляв на місяць.

"Моєму сусіду принесли, а мені – ні. Я зрозумів, що це хороший знак, але сказав собі, що не радітиму, поки не сяду у літак. Потім до мене зайшов консул, і я підписав документи, що можу покинути територію Росії. О четвертій ранку мені сказали: "З речами на вихід". Найбільш очікувані слова, які я мріяв почути у цих стінах", – розповів В'ячеслав Зінченко.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів?7 вересня близько 14:00 літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35".



Крім моряків, на Батьківщину повернулися Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.