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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Освобожденный моряк Зинченко рассказал об эмоциональной встрече с президентом Зеленским

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      Освобожденный моряк Зинченко: хотел поблагодарить президента, но он меня опередил
      Освобожденный моряк Зинченко: хотел поблагодарить президента, но он меня опередил / lb.ua

      Освобожденный из русского плена украинский моряк Вячеслав Зинченко рассказал о своей встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама встреча состоялась после выхода освобожденных пленников из самолета, которым они вернулись в Киев.

      Встреча с Зеленским выдалась довольно искренней и трогательной, рассказал Вячеслав Зинченко в интервью изданию "Левый берег".

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      Я был безумно рад и, конечно, хотел поблагодарить президента за его работу. А получилось так, что я подошел, а он мне сказал "спасибо". Это был очень искренний и трогательный момент, 
      – признался украинский моряк.

      Кроме того, он рассказал о знаках в российском СИЗО, которые указывали на быстрое освобождение из плена. Так, накануне освобождения украинских пленников Зинченко не принесли воды, которую он заказывал на месяц.

      "Моему соседу принесли, а мне – нет. Я понял, что это хороший знак, но сказал себе, что не рад, пока не сяду в самолет. Потом ко мне зашел консул, и я подписал документы, что могу покинуть территорию России. В четыре утра мне сказали: "С вещами на выход". Самые ожидаемые слова, которые я мечтал услышать в этих стенах", – рассказал Вячеслав Зинченко.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных?
      7 сентября около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

      Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

      Обмін полоненими, хто повернувся з полону

      українські моряки повернулися з полону

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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