Пока наши защитники и защитницы уничтожают оккупантов, гражданские в тылу волонтерят, собирают все необходимое для военных, готовят и отправляют тонны еды на фронт. Фото с забавной просьбой от украинцев на банке с едой обнародовали на странице Воздушного командования "Восток" в фейсбуке.

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Украинские военные получили "подкрепление" из небольшого села Калантаев в Кировоградской области. По данным последней переписи населения, там проживает всего 517 человек.

На партии банок с едой, отправленной жителями общины населенного пункта на фронт, украинцы прикрепили смешную просьбу:

После нашей победы банки вернуть в деревню Калантаев. Слава Украине!

Кстати, очевидно, что украинскую нацию рашистам сломать не удастся. Мы ведь на своей земле, сплоченные как никогда, и даже самые маленькие села Украины готовы делать все ради большой победы всего государства.

Забавная просьба украинцев к нашим военным / Фото Воздушное командование "Восток"