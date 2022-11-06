Так, жители продолжали платить за газ своему предыдущему поставщику. Тем временем росла задолженность перед "поставщиком последней надежды" – "Нафтогазом". Как вернуть средства, рассказывает 24 канал.

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Алгоритм, как вернуть переплату за газ

Пока механизма автоматического перевода средств с лицевых счетов потребителей в Украине нет. Так что при смене поставщика газа деньги к новому не переходят. Поэтому свою переплату человеку придется возвращать самостоятельно.

Для этого необходимо написать заявление и обратиться к предыдущему поставщику. В частности, обязательно указать персональные данные – ФИО, место жительства, просьбу вернуть средства, а также дату и подпись.

К заявлению обязательно нужно добавить:

копию паспорта (1-6 странички);

копию идентификационного кода;

копию квитанции об ошибочной оплате;

справка из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета).

Подписанное и заверенное заявление можно отправить по почте на официальный адрес поставщика или на электронный ящик.

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Когда вернут деньги

Предыдущая газоснабжающая компания должна дать ответ и вернуть средства в течение 14 – 30 календарных дней. Впрочем, в условиях войны сроки возврата могут быть другие.

Адвокат Алексей Кинебас подчеркнул, что если деньги так и не вернули, единственный выход – обратиться в суд.

Почему сменили поставщика газа

Часть компаний больше не может поставлять газ своим клиентам. Так что потребителей автоматического перевели на нового газопоставщика – "Нафтогаз".

Дело в том, что "Нефтегаз" является "поставщиком последней надежды". То есть когда жители теряют газ от своего газопоставщика, их всех автоматически переводят в "Нафтогаз". Однако, далее украинцы могут выбрать любого другого газопоставщика.

В июне в "Нафтогазе" сообщили, что обеспечат "голубым топливом" еще около 9 миллионов украинцев. Заявили, что цена составит 7,96 гривны за кубеметр газа.

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