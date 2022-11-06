Так, жителі продовжували платити за газ своєму попередньому постачальнику. Тим часом росла заборгованість перед так званим "постачальником останньої надії" – "Нафтогазом". Як повернути кошти, розповідає 24 канал.

До теми Майже 9 мільйонам українців автоматично змінили газопостачальника

Алгоритм, як повернути переплату за газ

Наразі механізму автоматичного переведення коштів з особових рахунків споживачів в Україні немає. Тобто при зміні постачальника газу гроші до нового не переходять.

Тож людині доведеться повертати самостійно. Для цього треба написати звернутися до попереднього постачальника з заявою. Варто обов'язково вказати персональні дані, – ПІБ, місце проживання, прохання повернути кошти, а також дату та підпис.

До заяви обов'язково додати:

копію паспорта (1-6 сторінки);

копію ідентифікаційного коду;

копію квитанції про помилкову оплату;

довідку з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку).

Підписану та завірену заяву можна відправити поштою на офіційну адресу постачальника чи на електронну скриньку.

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Коли повернуть гроші

Попередня газопостачальна компанія має надати відповідь та повернути кошти упродовж 14 – 30 календарних днів. Втім, в умовах війни терміни повернення можуть бути інші.

Адвокат Олексій Кінебас наголосив, що якщо гроші так і не повернули, єдиний вихід – звернутися до суду.

Чому змінили постачальника газу

Частина компаній більше не можуть постачати газ своїм клієнтам. Тож споживачів автоматичного перевели на нового газопостачальника – "Нафтогаз".

Річ у тім, що "Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Тобто, коли жителі втрачають газ від свого газопостачальника, їх автоматично переводять до цієї компанії. Однак, після цього можуть вибрати будь-якого іншого газопостачальника.

У червні в "Нафтогазі" повідомили, що забезпечать "блакитним паливом" ще майже 9 мільйонів українців. Заявили, що ціна складатиме 7,96 гривень за кубеметр газу.

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