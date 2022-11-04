У Києві наразі опалюється 78% усіх обʼєктів, що підключені до централізованого опалення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, наразі у підземних газосховищах накопичено 14,5 мільярдів кубів газу. Також очікуються закордонні постачання, які забезпечать достатньо палива для проходження опалювального сезону. Також уряд працює над накопиченням аварійного обладнання для підтримки енергосистеми – уже отримано 700 енергогенераторів, а ще 900 очікуються найближчим часом.

Окрім того, прем'єр-міністр повідомив, сьогодні буде розпочато конкурс для обрання нової наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Незважаючи на війну, Уряд продовжує реалізацію реформ. Одна з ключових — корпоративна. Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, 4 листопада Олексія Чернишова призначили новим головою правління "Нафтогазу".