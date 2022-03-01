Об этом сообщила Черниговская областная администрация.

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Городская власть призвала всех жителей Чернигова – не касаться, не наступать и не поднимать чужие или подозрительные вещи.

Внимательно смотрите под ноги! Если вы увидели подозрительный предмет, звоните по номеру 102!,

– сказали в ОГА.

Добавим, что недалеко от Киева днем 28 февраля зафиксировали огромную колонну вражеской техники. Ее длина составляет более 27 километров. Технику оккупанта зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies.

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