Технику оккупанта зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies. Колонна двигалась в южном направлении в Киев.
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Войска агрессора заметили к востоку от международного аэропорта ГП "Антонов" в поселке Гостомель. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои между украинскими военными и российскими захватчиками.
Состав колонны
- Танки,
- бронированная техника ,
- единицы полевой артиллерии ,
- техника для обеспечения войск.
Огромную колонну оккупанта заметили возле Киева / Maxar Technologies
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