Технику оккупанта зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies. Колонна двигалась в южном направлении в Киев.

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Войска агрессора заметили к востоку от международного аэропорта ГП "Антонов" в поселке Гостомель. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои между украинскими военными и российскими захватчиками.

Состав колонны

  • Танки,
  • бронированная техника ,
  • единицы полевой артиллерии ,
  • техника для обеспечения войск.

Величезну колону окупанта помітили біля Києва
Огромную колонну оккупанта заметили возле Киева / Maxar Technologies

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