Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies. Колона рухалася в південному напрямі до Києва.

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Війська агресора помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у селищі Гостомель. Останніми днями там тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими загарбниками.

Склад колони

  • Танки,
  • броньована техніка,
  • одиниці польової артилерії,
  • техніка для забезпечення військ.

Величезну колону окупанта помітили біля Києва
Величезну колону окупанта помітили біля Києва / Maxar Technologies

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