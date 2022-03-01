Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies. Колона рухалася в південному напрямі до Києва.

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Війська агресора помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у селищі Гостомель. Останніми днями там тривають запеклі бої між українськими військовими та російськими загарбниками.

Склад колони

Танки,

броньована техніка,

одиниці польової артилерії,

техніка для забезпечення військ.



Величезну колону окупанта помітили біля Києва / Maxar Technologies

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