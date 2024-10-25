Об этом сообщили в Воздушных силах. Украинцев призвали быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

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На Черниговщине работает ПВО

В 15:18 в Черниговской области объявили воздушную тревогу. Как впоследствии сообщили в Воздушных силах, причиной этого стало движение вражеского дрона.

Сейчас его тип неизвестен, однако мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что речь идет об ударном БПЛА. По нему уже работает противовоздушная оборона.

В других областях об угрозе атаки дронами не сообщали.

По состоянию на 15:37 воздушная тревога распространилась на Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Причиной этого стала активность тактической авиации, которая может нести авиационные средства поражения.