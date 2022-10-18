Если вы услышали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 22:15 воздушную тревогу объявили в:

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградская область.

В Никопольском районе Днепропетровской области с 20:53 продолжается угроза артиллерийских обстрелов.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается в Луганской области. То есть уже более 197 дней.

По данным канала monitor, отслеживающего враждебную активность, есть угроза запусков ракет с Черного моря и беспилотников с временно оккупированных территорий.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о запуске ракет и беспилотников в направлении города, поэтому призвал граждан не игнорировать тревогу и спускаться в укрытие.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако важно не публиковать в сети фото и видео, на которой видна работа противовоздушной обороны.

Если все же был прилет, напоминаем о запрещении публикации последствий атаки во время воздушной тревоги, ведь это помогает врагу корректировать огонь. Также не следует писать в сети место прилета, его название или адрес.

Кроме того, россияне уже более недели атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к обесточиванию населенных пунктов. На такие случаи позаботьтесь о том, чтобы у вас были заряжены телефоны и павербанки и запас воды.

Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам и другим гражданским объектам. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки враждебных целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.

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