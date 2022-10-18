Если вы услышали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги.
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Где прозвучали сирены
По состоянию на 22:15 воздушную тревогу объявили в:
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградская область.
В Никопольском районе Днепропетровской области с 20:53 продолжается угроза артиллерийских обстрелов.
Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается в Луганской области. То есть уже более 197 дней.
По данным канала monitor, отслеживающего враждебную активность, есть угроза запусков ракет с Черного моря и беспилотников с временно оккупированных территорий.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о запуске ракет и беспилотников в направлении города, поэтому призвал граждан не игнорировать тревогу и спускаться в укрытие.
Что делать, если вы услышали взрывы
Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако важно не публиковать в сети фото и видео, на которой видна работа противовоздушной обороны.
Если все же был прилет, напоминаем о запрещении публикации последствий атаки во время воздушной тревоги, ведь это помогает врагу корректировать огонь. Также не следует писать в сети место прилета, его название или адрес.
Кроме того, россияне уже более недели атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к обесточиванию населенных пунктов. На такие случаи позаботьтесь о том, чтобы у вас были заряжены телефоны и павербанки и запас воды.
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