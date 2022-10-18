Якщо ви почули сирени – негайно прямуйте в укриття. У жодному разі не ігноруйте сигналів тривоги. У Миколаєві, Одесі та Кривому Розі повідомили про ворожі дрони.
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Де пролунали сирени
Станом на 22:15 повітряну тривогу оголосили у:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області.
Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровської області з 20:53 триває загроза артилерійського обстрілу.
Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на Луганщині. Тобто уже понад 197 діб.
За даними каналу monitor, який відстежує ворожу активність, є загроза запусків ракет з Чорного моря та безпілотників з тимчасово окупованих територій.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про запуск ракет та безпілотників у напрямку міста, тому закликав громадян не ігнорувати тривогу та спускатися в укриття.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути результат роботи сил ППО. Однак важливо не публікувати у мережі фото та відео, на якій видно роботу протиповітряної оборони.
Якщо все ж був приліт, нагадуємо про заборону публікування наслідків атаки під час повітряної тривоги, адже це допомагає ворогу коригувати вогонь. Також не варто писати у мережі місце прильоту, його назву чи адресу.
Крім того, росіяни вже понад тиждень атакують енергетичну інфраструктуру України, що призводить до знеструмлення населених пунктів. На такі випадки подбайте про те, щоб у вас були заряджені телефони й павербанки та був запас води.
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