Якщо ви почули сирени – негайно прямуйте в укриття. У жодному разі не ігноруйте сигналів тривоги. У Миколаєві, Одесі та Кривому Розі повідомили про ворожі дрони.

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Де пролунали сирени

Станом на 22:15 повітряну тривогу оголосили у:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Кіровоградській області.

Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровської області з 20:53 триває загроза артилерійського обстрілу.

Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на Луганщині. Тобто уже понад 197 діб.

За даними каналу monitor, який відстежує ворожу активність, є загроза запусків ракет з Чорного моря та безпілотників з тимчасово окупованих територій.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про запуск ракет та безпілотників у напрямку міста, тому закликав громадян не ігнорувати тривогу та спускатися в укриття.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути результат роботи сил ППО. Однак важливо не публікувати у мережі фото та відео, на якій видно роботу протиповітряної оборони.

Якщо все ж був приліт, нагадуємо про заборону публікування наслідків атаки під час повітряної тривоги, адже це допомагає ворогу коригувати вогонь. Також не варто писати у мережі місце прильоту, його назву чи адресу.

Крім того, росіяни вже понад тиждень атакують енергетичну інфраструктуру України, що призводить до знеструмлення населених пунктів. На такі випадки подбайте про те, щоб у вас були заряджені телефони й павербанки та був запас води.

Важливо! Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.

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