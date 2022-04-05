Такое заявление сделал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США и военный советник Байдена. Он высказался и об угрозах для Европы и мира со стороны России.

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Штаты должны готовиться к различным сценариям

Милли подчеркнул, что США сейчас находятся в "очень критической и исторической геостратегической точке перелома". Ведь растет угроза серьезных международных конфликтов. Учитывая это, Вашингтону следует проводить четкую стратегию поддержания мира с помощью недвусмысленной силы в отношении КНР и России.

По словам американского военачальника, важно одновременно поддерживать готовность к угрозам и модернизироваться. "Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений", – пояснил он.

Как добавил Милли, американская армия должна и дальше оставаться самой боеспособной силой в мире. "Мы, военные США, всегда будем готовы сдерживать наших врагов. А если сдерживание не удается, то бороться и побеждать", – заверил глава Генштаба США.

Что Милли говорил об Украине

Кроме этого, генерал заявил, что российское вторжение в Украину является наибольшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, миру за 42 года его военной службы в США.