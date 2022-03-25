Напомним, 24 марта в Бельгии прошел саммит стран-членов НАТО. Главной темой обсуждения стала циничная война России против Украины.
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США и НАТО готовят план на случай агрессии России
Официальный Вашингтон и его союзники из Североатлантического Альянса готовят специальный план на случай возможной атаки России на территорию НАТО. В частности, в середине марта в Евросоюзе заявили, что Российская Федерация может расширить географию своей агрессии, напав на одну из стран НАТО.
Об этом сообщил в пятницу, 25 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Соответствующее заявление он сделал в рамках визита Джозефа Байдена в соседнюю Польшу.
Брифинг главы НАТО после саммита 24 марта: смотреть видео