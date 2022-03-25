Нагадаємо, 24 березня у Бельгії пройшов саміт країн-членів НАТО. Головною темою обговорення стала цинічна війна Росії проти України.

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США та НА ТО готують план на випадок агресії Росії

Офіційний Вашингтон та його союзники з Північноатлантичного Альянсу готують спеціальний план на випадок ймовірної атаки Росії на територію НАТО. Зокрема, у середині березня у Євросоюзі заявили, що Російська Федерація може розширити географію своєї агресії, напавши на одну з країн НАТО.

Про це повідомив у п'ятницю, 25 березня, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Відповідну заяву він зробив у рамках візиту Джозефа Байдена до сусідньої Польщі.

Брифінг очільника НАТО після саміту 24 березня: дивитися відео