У Євросоюзі побоюються, що військові дії Росії можуть розширитися. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО, або проти іншої. Є серйозні побоювання,

– сказав політик.

Він додав, що Путін буде продовжувати атакувати. Однак про яку саме країну НАТО мовиться Боррель не уточнив. Політик наголосив, що Росію слід ізолювати від міжнародної спільноти і підтримувати Україну.

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