Окрім дітей-сиріт ще є дітлахи з інвалідністю та ті, які мають родини. Це вже друга спеціальна група дітей-переселенців, яких приймає Австрія.

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Цього разу дітей уже є 112, минулого разу їх було 130. Вони всі прямують до австрійського міста Інсбрук.

До прийому дотична й Олена Зеленська

Про це посольство України в Австрії та перша леді України Олена Зеленська домовились з австрійським політиком Гюнтером Платтером. Загалом мовиться про прийняття 300 українських дітей. Ще залишились направити 58 неповнолітніх.

До нової групи переселенців увійшли діти з різних куточків України. Зокрема, з Харківщини, Луганщини, Київщини, міста Києва та навіть із Львівської та Волинської областей.

Отже, ще кількасот життів будуть у безпеці. Працюємо далі, щоб у безпеці були всі українці,

– наголосила перша леді.

Проєкт реалізують під патронатом дружини Володимира Зеленського за підтримки глави уряду землі Тіроль, Посольства України в Австрії, а також Міністерства освіти й науки та Львівської ОДА.

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