Кроме детей-сирот еще есть дети с инвалидностью и те, у которых есть семьи. Это уже вторая специальная группа детей-переселенцев, которых принимает Австрия.

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В этот раз детей уже 112, в прошлый раз их было 130. Они все направляются в австрийский город Инсбрук.

К приему причастна и Елена Зеленская

Об этом посольство Украины в Австрии и первая леди Украины Елена Зеленская договорились с австрийским политиком Гюнтером Платтером. В целом речь идет о принятии 300 украинских детей. Еще остались 58 несовершеннолетних.

В новую группу переселенцев вошли дети из разных уголков Украины. В частности, из Харьковской области, Луганской, Киевской, города Киева и даже из Львовской и Волынской областей.

Следовательно, еще несколько сотен жизней будут в безопасности. Работаем дальше, чтобы в безопасности были все украинцы,

– подчеркнула первая леди.

Проект реализуют под патронатом жены Владимира Зеленского при поддержке главы правительства земли Тироль, Посольства Украины в Австрии, а также Министерства образования и науки, и Львовской ОГА.

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