Большинство стран поддерживают Украину и выражают это по-разному. К примеру, в Вене прошел марш против вторжения России в Украину.

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В Вене прошел митинг в поддержку Украины

Вечером 20 марта на центральной площади Вены — Гельденплатц состоялся несколькотысячный марш в поддержку Украины и с требованием остановить российскую агрессию.

Собравшиеся сначала почтили память всех погибших украинцев, а затем солистка Национальной оперы Украины Сусанна Чахоян исполнила гимн Украины. После этого колонна отправилась по улице Рингштрассе.

Участники марша несли плакаты с разными антивоенными надписями, в частности одной из главных – "STOP PUTIN WAR" и баннер "Putin is terrorist". Шли они, скандируя разные проукраинские лозунги и призывы остановить российскую агрессию и помочь Украине защитить небо.

Кроме того, из аудиоаппаратуры звучали украинские песни и еще несколько раз исполнялся гимн.

В Вене тысячи человек вышли на митинг против вторжения России в Украину / Фото Василия Короткого, Укринформ

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