Більшість країн підтримують Україну, й висловлюють це по-різному. Наприклад, у Відні пройшов марш проти вторгнення Росії в Україну.

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У Відні пройшов мітинг на підтримку України

Так, ввечері 20 березня на центральній площі Відня — Гельденплатц відбувся кількатисячний марш на підтримку України і з вимогою зупинити російську агресію.

Присутні спершу вшанували пам'ять усіх загиблих українців, а тоді солістка Національної опери України Сусанна Чахоян виконала гімн України. Після цього колона вирушила вулицею Рінгштрассе. Учасники маршу несли плакати з різними антивоєнними написами, зокрема одним із головних – "STOP PUTIN WAR" та банер "Putin is terrorist". Йшли вони, скандуючи різні проукраїнські гасла та заклики зупинити російську агресію та допомогти Україні захистити небо. Крім того, з аудіоапаратури лунали українські пісні, і ще кілька разів виконувався гімн.

У Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти вторгнення Росії в Україну / Фото Василя Короткого, Укрінформ

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